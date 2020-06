Sama El Masry, scandalo in Egitto: "Video sessualmente aggressivo", la danzatrice del ventre condannata a 3 anni di carcere

29 giugno 2020 a

a

a

Tre anni di carcere a Sama el-Masry, danzatrice del ventre famosissima in Egitto per i suoi video decisamente arditi. almeno per la cultura islamica. A provocare le ire del regime di Al Sisi però è soprattutto l'attività della sensuale Sama su Tik Tok, social di tendenza tra i giovani e giudicato potenzialmente sovversivo dal Cairo. attrice e cantante, star delle notti egiziane. E proprio per un video pubblicato sul social la 42enne danzatrice del ventre è stata condannata per incitamento alla dissolutezza e all'immoralità perché "sessualmente aggressivo". Già al centro di varie controverse politiche, questa volta Sama ha provato a difendersi sostenendo che quel video è stato rubato e condiviso dal suo telefonino senza consenso, e ora presenterà ricorso contro la sentenza. Ma nel Paese si respira un clima ostile: "El-Masry e le altre influencer sui social media - tuona John Talaat, membro del parlamento, secondo quanto riportato dal Giornale - stanno distruggendo i valori e le tradizioni familiari, attività vietate dalla legge e dalla costituzione",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.