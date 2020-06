Marco Travaglio insulta Gaia Tortora: "Donne pagate per quanto valgono? Nel suo caso si risparmia"

29 giugno 2020 a

Gaia Tortora e Marco Travaglio non sono nuovi agli scontri verbali sui social. Stavolta a provocarlo è il direttore del Fatto Quotidiano, che nel suo editoriale cita e commenta in maniera poco lusinghiera un tweet della giornalista di La7, risalente ad una settimana fa. In particolare la Tortora si era espressa sulla proposta di Giuseppe Conte, annunciata alla fine degli Stati generali: “Voucher di 500 euro per 3 anni a donne manager? Datelo a vostra sorella. Vogliamo essere pagata per ciò che valiamo. Quanto valiamo”. Ed è in risposta a questa frase che Travaglio ha tirato fuori un commento piuttosto di cattivo gusto: “Ottima idea, così nel suo caso si risparmia”. La Tortora non ha voluto prolungare ulteriormente la polemica, ma l’ha liquidata con un eloquente: “Che tenerezza”.

