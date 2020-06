Franco Bechis sulle task force di Giuseppe Conte: "Irrilevanti e dannose", chi hanno aiutato davvero

29 giugno 2020 a

a

a

Si parla di task force sulla prima pagina de Il Tempo. Non solo di tutte quelle varate da Giuseppe Conte, ma anche dell’ultima, ovvero di quella che un emendamento del Pd intende regalare al ministro Roberto Gualtieri. Franco Bechis analizza questo fenomeno delle task force: sono state circa una ventina quelle nominate dal governo alla ricerca di un aiuto concreto sia sull’emergenza sanitaria che su quella economica.

"Una pioggia di soldi per i soliti noti". Bechis e i vitalizi, 4 nomi clamorosi: sbattuti in prima pagina | Guarda

A fine aprile Open Polis contava oltre 1.400 consulenti divisi fra grandi e piccole task force: la più chiacchierata è ovviamente stata quella di Vittorio Colao, che ha esaurito la sua funzione con la compilazione di un piano di rilancio dell’economia che è stato cestinato nel giro di pochi minuti. “In mesi in cui migliaia di aziende e altrettante partite Iva hanno chiuso i battenti - scrive Bechis su Il Tempo - il governo Conte con la sua maggioranza ha provato a compensare la caduta facendo lievitare gli eserciti di consulenti pubblici in modo che non si era mai visto nella pure ricca storia repubblicana. Per altro a vedere i risultati prodotti fin qui al massimo si è colta la loro irrilevanza, quando non un vero e proprio danno che siano riusciti ad apportare alla già confusa e inefficace attività legislativa dell’esecutivo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.