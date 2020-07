Vittorio Sgarbi contro il governo: "Bonus monopattino, che senso ha? Siete dei marziani"

02 luglio 2020 a

All'attacco del governo M5s-Pd. Ad attaccare è un Vittorio Sgarbi scatenato come non mai, almeno in questi ultimi giorni. E il critico d'arte punta il dito contro quello che definisce "un governo di marziani". Dunque, Sgarbi si interroga: "Che senso ha, con milioni di persone in difficoltà economiche, che non riescono a pagare le bollette di acqua, luce e gas, riconoscere un bonus per monopattini e bici elettriche? Quali criteri si adottano nella scala delle priorità?". Due semplici domande a cui Giuseppe Conte e il governo non sapranno trovare risposta. Già, il "bonus monopattino", idea bislacca che è valsa alla compagine governativa soltanto un diluvio di critiche e domande retoriche che non sapranno mai fronteggiare.

