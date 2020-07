Giuseppe Conte, Francesco De Gregori lo attacca: "Gli ho telefonato, atteggiamento deludente"

03 luglio 2020 a

Giuseppe Conte ha deluso anche Francesco De Gregori. Il cantautore romano ha tentato invano di contattare il premier senza però ottenere risposte. Il tutto è iniziato il 25 aprile scorso quando il presidente del Consiglio, in occasione della Festa della Liberazione, citato le parole di Viva l’Italia, uno dei brani più famosi di De Gregori. Un riferimento che ha mandato il cantante in visibilio, tanto da spingerlo a ringraziare il premier se non fosse che "il centralino non mi ha passato la segreteria di Conte - ha raccontato De Gregori stesso a Vanity Fair -. Capisco che abbia molto da fare, ma l’ho trovato un atteggiamento abbastanza deludente”,

Il cantautore chiarisce di aver deciso di telefonare a Conte durante la quarantena: “Non è che volessi intrattenerlo, né pensavo che me lo passassero subito. Credevo però di poter parlare con la sua segreteria, lasciare un messaggio, fargli sapere che lo stavo cercando. Risultato? Nessuno". Nulla di nuovo, De Gregori si metta in coda, prima di lui ci sono le opposizioni.

