David Parenzo, che figura barbina: "Anche ieri, c'è notizia!". Dopo l'Azzolina si auto-celebra. Eppure...

03 luglio 2020 a

a

a

"A scuola a luglio? Si può pensare a un calendario diverso". Così parlò Lucia Azzolina a In Onda, il programma su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese. Insomma, una mezza e vaga apertura sulla "rivoluzione" degli orari scolastici, arrivata in risposta all'osservazione di Parenzo, il quale faceva notare come l'Italia sia l'unico Paese al mondo dove le scuole stanno chiuse per tre mesi consecutivi. Quasi una risposta "di circostanza", quella dell'Azzolina. Eppure Parenzo esulta, festeggia, si porta metaforicamente la maglietta sul volto alla Ravanelli, si scompone. Già, perché il nostro affezionatissimo Topo Gigio, colui il quale sostiene che Romano Prodi sia il miglior premier nella storia repubblicana, rilancia su Twitter un articolo dell'Huffpost che riporta le parole dell'Azzolina. E - manco fosse Bob Woodward - commenta con toni estatici: "E anche ieri a In Onda c'è notizia". Ma quale? Una pernacchia per Parenzo mai fu così d'obbligo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.