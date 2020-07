Maria Elena Boschi, parla Giulio Berruti: "Ho bisogno del contatto fisico. Ma per una storia seria..."

03 luglio 2020 a

Sta facendo parecchio scalpore la storia d'amore nata tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Dopo il tombale silenzio della deputata di Italia Viva, nonostante le foto che li ritraggono assieme, è l'attore a rompere in parte il silenzio. Intervistato dal settimanale F, Berruti si lascia andare anche se di poco e svela qualche dettaglio in più sulla sua love story: "Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile", mette subito le mani avanti precisando che "è inutile chiederlo, si incontra solo un muro". All'ex concorrente di Ballando con le Stelle non piace mettere in piazza la vita privata e così preferisce astenersi.

“Sono un uomo passionale, affettuoso - ha poi voluto chiarire lasciando intendere parecchio sia sulle sue intenzioni che sul suo carattere -. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”, Insomma, se son rose fioriranno.

