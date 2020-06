Maria Elena Boschi, la replica dopo le critiche per le foto patinate: "Gossip infondato, lavoro 24 ore su 24"

25 giugno 2020 a

La storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è appena iniziata, ma sta già creando malumori in Italia Viva, almeno secondo quanto riferito da Dagospia in un retroscena. A chiedere chiarimenti è Francesco Magnani, conduttore de L'Aria Che Tira, che ha tentato invano di mettere un po' di pepe nell'intervista. "Io assente al lavoro per la mia vita privata? Gossip infondato - ha esordito stizzita la deputata di Italia Viva -. Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno". E ancora, nel salotto di La7: "Mi hanno accusato di tutto ma l’unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Salvini e Meloni, è di non lavorare. Che io lavori h24, lo sanno tutti".

Il riferimento non è del tutto casuale. In questi giorni la Boschi è stata paparazzata in coppia con l'attore Berruti. Indimenticabili le loro foto con tanto di bacio, almeno per Matteo Renzi che stando al già citato retroscena di Dagospia avrebbe sonoramente rimproverato l'ex pupilla. "Sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island", avrebbe riferito l'ex premier ricevendo una degna replica.

