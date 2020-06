Maria Elena Boschi come Marilyn Monroe, soffio di vento e gonna su: Renzi che dice di queste foto?

25 giugno 2020 a

Poche ore fa, il retroscena di Dagospia, secondo cui Matteo Renzi avrebbe espresso il suo disappunto nei confronti di Maria Elena Boschi alla diretta interessata. La ragione? Le foto patinate con Giulio Berruti, comparse su diversi rotocalchi negli ultimi giorni. "Non sei mica una tronista", avrebbe detto Renzi alla sua capogruppo in Italia Viva, sempre secondo Dagospia. Bene, e che succede? Succede che soltanto poche ore dopo, su Oggi, compaiano nuove foto "sospette" della Boschi. Questa volta Giulio non c'è, si vede soltanto lei, in gita al Castello di Santa Severa, a Roma, con due amici e il collega di IV, Luciano Nobili. E una volta arrivata sulla sommità della torre Saracena, la deputata, 39 anni, toglie la mascherina per foto e selfie. Peccato che ci siano anche i paparazzi, che la immortalano mentre si esibisce "alla Marilyn Monroe" in vestitino rosso: con la complicità di un soffio di vento, ecco che la gonna si alza pericolosamente. E il paparazzo immortala, da una vista assolutamente privilegiata, a pochi passi dalla Boschi. E insomma, chissà cosa dirà questa volta Renzi, ammesso e non concesso che la abbia già davvero criticata.

