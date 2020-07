Giuseppe Cruciani presenta alla festa-focolaio in Veneto: "Ma quella sera...", la verità sull'untore

05 luglio 2020 a

Emergono ulteriori dettagli sul nuovo focolaio in Veneto, nel vicentino, quello che ha come origine il manager reduce da un viaggio in Serbia per il quale Luca Zaia ha invocato "ricovero coatto e Tso", intercettando per inciso anche il consenso del ministro della Salute, Roberto Speranza. Come è noto, l'untore, nonostante i gravi sintomi e la febbre a 38 (nei giorni successivi il ricovero si è reso inevitabile e ora è in terapia intensiva), aveva preso parte a un funerale e anche a una affollatissima festa di compleanno, alla quale come è noto partecipava anche il consigliere comunale Joe Formaggio. Ma non solo. Si è scoperto che alla stessa festa avevano preso parte anche Giuseppe Cruciani e Alberto Gottardo, il primo conduttore de La Zanzara su Radio 24 e il secondo giornalista che ogni tanto prende parte alla medesima trasmissione. I due, però, si dicono tranquilli: "Ce ne siamo andati alle dieci di sera, quando lui non era ancora arrivato. Si trattava comunque di una festa all'aperto", hanno spiegato i due.

