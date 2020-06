Italia Sì, le notti rovinate per Mauro Coruzzi: "Sono disperato", il dramma rivelato a Marco Liorni

25 giugno 2020 a

Disperazione per il ritiro di Gigi Marzullo, che va in pensione come, probabilmente, il suo programma notturno, Sottovoce. A dirsi disperato è Mauro Coruzzi, alias Platinette, che dice la sua a Italia Sì, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Mettiamolo sul podio, un grande della televisione. Gigi Marzullo, perché vai in pensione? Io sono disperato, affranto", ha rivelato Coruzzi. Un ritrio che proprio non riesce a digerire: "Non so come passerò le notti da ora in poi, devo trovare un sostituto che mi dica che il giorno sta morendo e uno nuovo nasce e uno che mi dia una risposta ad una domanda che ancora non riesco a farmi", ha concluso Platinette, in questo caso a Italia Sì in "abiti civili".

