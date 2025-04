Claudia Fusani, "io non so chi è lei": cala il gelo a La7

Sono giorni di grande partecipazione emotiva, per Claudia Fusani. E talvolta, si sa, l'emozione può generare confusione. Qualche sera fa, a Dritto e rovescio su Rete 4, la giornalista del Quotidiano Nazionale sì era esibita in una accorata difesa d'ufficio di Romano Prodi nel caso della tirata di capelli a una inviata. Il professore, aveva sentenziato, "fa veramente paura al centrodestra". Come dire: polemiche pretestuose e strumentali.

"Esprimo la mia solidarietà alla collega perché credo che questa vicenda sia diventata un'altra cosa rispetto al fatto che è stato, ma solidarietà anche a Romano Prodi, finito in un trappolone pazzesco". Oltre alla reazione di Fratelli d'Italia ("Cara sinistra, abbiate pazienza e un po’ di decenza: fatela finita"), c'era stata anche quella di Del Debbio, in diretta: "Quindi se fosse stato un altro politico, magari di centrodestra, avrebbe avuto lo stesso trattamento?".

Ieri mattina, invece, altro giro e altro scontro. Stavolta a Coffee Break, su La7, con Francesco Toscano. Per il fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare la condanna di Marine Le Pen "è in linea con l'aria che si respira nell'Unione europea dopo la vicenda Georgescu: l'Unione europea è incompatibile con la democrazia. L'Unione europea è una dittatura di fatto". Georgescu è il candidato filorusso a cui è stata revocata la vittoria alle ultime presidenziali in Romania. "Però - prosegue Toscano - la Le Pen se l'è un po' cercata: quando tu hai a che fare con una tirannide, pensare di poter addolcire il tiranno non porta fortuna. Lei ha dato il sostegno al governo Bayrou, se tu pensi di poter parlare con i burattini di Macron e avere dei vantaggi ponendoti in termini più moderati con il tiranno, il tiranno prima o poi ti distrugge".