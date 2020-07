Vittorio Sgarbi a Stasera Italia difende Salvini: "M5s dementi e disabili mentalmente, ha fatto bene a mollarli"

11 luglio 2020 a

a

a

Un anno dopo il Papeete, Vittorio Sgarbi difende la scelta di Matteo Salvini di rompere con il Movimento 5 Stelle: "Ha fatto bene - spiega il critico e parlamentare in collegamento con Stasera Italia -, non si può governare con quei dementi che anche oggi danno la prova di quello che sono, per esempio con la vicenda Benetton. Se ne vadano, liberino lo Stato dalla loro presenza ingiustificata, non hanno ideologia, un principio, un'idea una coerenza".



"Perlomeno - conclude Sgarbi - Salvini sta in posizioni regolari di una politica che è fatta di scelte e orientamenti e non di gente disorientata e disabile mentalmente come sono questi". E Alfredo Pedullà, direttore de La Notizia Giornale e ultrà contiano-grillino, scuote il capo.

