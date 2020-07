Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti su Luca Palamara: "Un processo alla magistratura, tirerà giù tutti"

14 luglio 2020 a

Come andrà a finire il caso che sta travolgendo la magistratura italiana e che vede Luca Palamara come epicentro? Un'idea, ben precisa, ce l'ha Alessandro Sallusti, il quale la snocciola nel corso di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 13 luglio. Si parla della lunga lista di teste presentata dall'ex membro del Csm e il direttore de Il Giornale va dritto al punto: "Palamara per il suo processo davanti al Csm ha chiamato 104 illustri testimoni - premette -. Sarà un processo alla magistratura italiana perché Palamara non vuole affondare da solo ma tirerà giù tutti", conclude Sallusti profetizzando una sorta di tsunami sull'intera magistratura.

