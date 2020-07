Andrea Crisanti a In Onda: "Sotto i 13 anni prevenzione a scuola inutile". Azzolina "smontata", Telese applaude

14 luglio 2020 a

"Per i bambini fino ai 13 anni è inutile qualsiasi misura di prevenzione". Andrea Crisanti, in pochi secondi, demolisce tutte le "linee guida" della ministra Lucia Azzolina per la scuola e 4 mesi di politiche scolastiche all'insegna del lockdown perenne e della chiusura totale, con effetti devastanti sulla tenuta psicologica di studenti e famiglie. "Una volta usciti da scuola possono fare quello che vogliono", analizza il virologo di Padova in collegamento con David Parenzo e Luca Telese (che applaude platealmente) a In Onda su La7.

Qual è allora la cosa da fare? Implementare il più possibile la vaccinazione influenzale, perché così perlomeno se il ragazzo sta male non blocchiamo la classe e non ci facciamo prendere dal panico, perché l'influenza è sicuramente un fattore concorrente drammatico". Dopodiché, Crisanti invoca una soluzione flessibile: "I ragazzi che vengono da aree geografiche con contagi e cluster non vanno a scuola, punto.

