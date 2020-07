Dagospia replica a Lucia Azzolina: "Mai titoli sui difetti fisici degli uomini e Salvini? Eccoli tutti, in rassegna"

10 luglio 2020 a

Breve riassunto. Spuntano le foto in bikini di Lucia Azzolina, foto di Diva e Donna rilanciate anche da Dagospia, con titolo feroce: "Chiappone impiegatizio", scrive Dago. Dunque il ministro dell'Istruzione M5s alla sera è ospite a In Onda, su La7, e attacca Dagospia: "Si tratta di un certo modo sessista con cui sono sempre trattate le donne, il loro corpo, la loro dignità", attacca. E ancora aggiunge: "Quando mai avete visto il titolo di questo tipo sul corpo di un uomo? Quando mai avete visto discettare, faccio una ipotesi, sul culone di un ministro? O sulla pancia di Matteo Salvini?", chiedeva l'Azzolina.

E la risposta di Dagospia è arrivata a tempo record. "Povera ministra, per l'ennesima volta non ha studiato! Su questo sito una settimana fa c'era un servizio fotografico di Chi su Vasco Rossi al mare, con il mito del rock che esibiva 'maniglione dell'amore' ed era dipinto come un 'tortello di Zocca rigonfio", premette Dago. Dunque, vengono passati in rassegna tutti i titoli proprio su Salvini: sul suo costume, sulla sua "panza" e sul suo "pacco". E Dago fa notare come in verità "nessuno si indigna quando sono uomini e soprattutto di destra". E gli esempi citati dal sito di Roberto D'Agostino sono molteplici: da Al Bano Carrisi a Matteo Renzi, passando per Trump, Kim Jong-un, Fabio Fazio, Giuliano Ferrara e Mario Adinolfi. Insomma... Azzolina demolita. Ancora.

