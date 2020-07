Lucia Azzolina a In Onda contro Dagospia: "Chiapp*** impiegatizio? Titolo vergognoso contro di me"

10 luglio 2020 a

a

a

Ieri, giovedì 9 luglio, sono rimbalzate un po' ovunque le foto di Lucia Azzolina in bikini, pizzicata da Diva e Donna durante un bagno al mare in solitaria. E quelle immagini sono rimbalzate anche su Dagospia, che all'articolo ha riservato un titolo dei suoi, cattivissimo. Si leggeva, tra le altre: "Bikini blu, smalto rosso, chiappone impiegatizio da lavoro sedentario". Definizione che la Azzolina ha gradito il giusto. E lo ha detto chiaro e tondo a In Onda, il programma su La7 di David Parenzo e Luca Telese, dove era ospite in serata. "Il sedere di un uomo è spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo?", chiedeva retorica il ministro dell'Istruzione M5s. E ancora: "Avete mai visto un titolo sprezzante sulla pancia di Salvini? Il modo in cui è trattata la donna in politica in questo paese spesso è vergognoso", ha concluso Lucia Azzolina.

"Lucia Azzolina in bikini? Chiapp*** impiegatizio da...". Dagospia, il più feroce dei titoli contro la grillina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.