Flavio Briatore contro Conte: "Abbiamo investito nei monopattini di Sala. Un governo anti-tutto, ha destabilizzato l'Italia"

16 luglio 2020 a

a

a

Flavio Briatore si scaglia contro l’esecutivo, accusandolo di incompetenza "Abbiamo un Governo anti imprenditore, anti agevolazioni per i lavoratori, anti turismo. Non abbiamo indicazioni in inglese e un sito, Italia.it, che fa ridere. La Francia invece ha investito 18 miliardi per il turismo, noi nei monopattini per Beppe Sala che da Brera va nel suo ufficio", spiega in una intervista all’Huffington Post. "In Italia non sai mai cosa è nero, cosa è bianco e cosa è rosa. Servirebbe una bella Troika..."., spiega.

"Terrificante decisione presa dall'alto che ha rovinato la vita al Cav e cambiato la storia": Briatore e la vergogna delle toghe

"Sparano decreti che non servono a niente e creano confusione, hanno destabilizzato un Paese e le grandi città sono vuote". Briatore racconta le difficoltà degli imprenditori, proprietari e gestori di locali: "Chi ha locali come me non ha regole certe, non sa quando riaprire, e se mette la musica arrivano i vigili…". Previsione fosche anche per il futuro "Saremo il Paese delle piccole elemosine, con gli impiegati statali e quelli che prendono il Reddito di cittadinanza contenti che tanto anche in questa situazione lo stipendio gli arriva", conclude Briatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.