Nicola Porro contro il governo Conte su Autostrade: "Sembriamo il Venezuela, ma ora il premier rischia"

Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana si concentra nuovamente sul dossier riguardante Autostrade per l’Italia. Il giornalista attacca la decisione del governo che ha deciso di non estromettere del tutto la famiglia Benetton: "Si tratta di una nazionalizzazione di Autostrade con una quotazione in Borsa fra due anni di una parte della società".

"Autostrade, la vergogna di Travaglio su Conte": Fatto Quotidiano da stracciare, bomba di Nicola Porro

Porro cita poi il pezzo del Foglio di Claudio Cerasa sulla questione. La soluzione trovata è comunque meglio della revoca. Ma quale sarà il modello? Quello Atac della Raggi? O quello dell'Ilva o anche quello di Alitalia. Infine secondo Porro il premier Conte adesso rischia il suo posto, preso come è tra le diatribe continue tra Pd e M5S.

