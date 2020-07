Maria Elena Boschi in shorts, la foto che conquista: l'ex ministra in pantaloncini a Ischia

21 luglio 2020 a

La calda estate di Maria Elena Boschi, tra amore con l'attore Giulio Berruti, politica e vacanze "di lavoro". La deputata di Italia Viva ed ex ministra, fresca di cambio di look con caschetto sbarazzino, si è regalata qualche giorno a Ischia con alcuni colleghi, tra cui Luciano Nobili e Gennaro Migliore. "Non l'avevo mai visitata - ha ammesso su Instagram -: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici". Tra le foto postate da "MEB" sul social, anche una che la ritrae in camicetta rosa e pantaloncini corti bianchi. La Boschi in shorts, una prima volta assoluta: e tanti followers le fanno i complimenti. Sfortunata in politica, fortunata altrove.

