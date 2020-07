Maria Elena Boschi, Giulio Berruti nudo: "Di lui conosciamo tutto... La sua è una fissa". Dettagli molto intimi

Roberto Alessi 19 luglio 2020 a

Come i più consumati professionisti del gossip, Berruti e la Boschi si trincerano dietro formule sempreverdi quali «sono molto geloso (o gelosa) della mia vita privata». Anche di fronte alle foto esplicite che li vedono insieme, lui ha giocato a fare il bel tenebroso. Ha ammesso il sentimento che lo lega a una donna, ma non ha fatto il nome della fortunata. Anche durante il programma di Raiuno "C'è tempo per...". «Sono una persona molto riservata, la vita privata va preservata gelosamente». Poi a domanda diretta, di Convertini («Sei innamorato?») ha calato l'asso, ma non quello di cuori: «Sì, siamo una bellissima coppia». Tiriamo noi le somme: Giulio dice di essere innamorato; sono uscite foto di lui intimo con Maria Elena Boschi; dunque, o la donna di cui è innamorato è MEB, o in giro c'è qualcuna che avrebbe di che incazzarsi...

Ora Berruti fa il ritroso. Ma quando l'autore inglese Peter Greenaway gli chiese di recitare nudo in "Goltzius and the Pelican Company", nel 2012, il divo Giulio non si tirò indietro con il suo bel pisello all'aria in primo piano, decisamente molto espressivo. Come la prenderà Maria Elena? Per Berruti quella del nudo è una fissa. Sfoderò il suo corpo (e che corpo) anche in "Walking on sunshine", commedia estiva del 2014 prodotta da Darina Pavlova, sua amica intima e grande affetto anche di Silvio Berlusconi. La stessa Pavlova che lo volle anche in "I mercenari 3", al fianco di star d'azione come Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Eccolo poi gay lanciarsi un balletto sexy nel film "L'amore è imperfetto" (2012). Insomma, il 35enne non si è fatto mancare niente e di lui conosciamo, in tutti i sensi, tutto o quasi. Chissà se la Boschi vorrà vedere queste sue esibizioni. Parafrasando Magali Noël in Amarcord di Federico Fellini, potremmo dirle: «Onorevole Boschi, gradisca...»?

