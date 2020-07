Maria Elena Boschi contro Pd e M5s: "Surreale, durante la battaglia in Europa forzano la mano sulla legge elettorale"

20 luglio 2020 a

A Maria Elena Boschi va dato atto di essere, in questo caso, onesta. Brutalmente onesta. La capogruppo di Italia Viva, infatti, punta il dito contro il governo, o meglio contro parte di quel governo di cui fa parte, con un cinguettio durissimo in cui smaschera i giochetti di palazzo di Pd e M5s. Il tutto mentre a Bruxelles si combatte sul Recovery Fund. "È surreale che mentre il Governo combatte per ottenere fondi in Europa, Pd e M5s forzino la mano sulla legge elettorale - premette la Boschi -. Dividono la maggioranza, non hanno i voti al Senato e provano a cancellare il maggioritario. La priorità oggi è il lavoro, non i collegi elettorali", conclude Maria Elena Boschi. Che lezione, per piddini e grillini.

