Franco Bechis, plauso a Giuseppe Conte per il Recovery Fund: "Bisogna riconoscerlo, ottimo lavoro"

21 luglio 2020 a

a

a

A sorpresa, Franco Bechis si spende nell'elogio di Giuseppe Conte per l'accordo raggiunto in Europa sul Recovery Fund, aspramente criticato da Matteo Salvini e attaccato seppur con toni più "soft" da Giorgia Meloni, in particolare per il "super-freno", ossia il diritto di veto degli stati membri nel caso in cui il programma di investimento non fosse giudicato appropriato. Poche parole, su Twitter, quelle scritte dal direttore de Il Tempo. "Quando è giusto, bisogna riconoscerlo - premette Bechis -. Alla fine Giuseppe Conte ha fatto un ottimo lavoro per l'Italia al consiglio Ue. Non ha senso dire il contrario. Ora bisogna farlo anche da qui alla prossima primavera quando quei fondi inizieranno ad essere erogati", conclude Franco Bechis. Insomma, un plauso a Conte ma anche fari puntati sul lungo periodo di attesa per l'erogazione di questi fondi.

Ma quale punizione, li hanno fatti ricchi. Bechis, quello che ci nascondono: Conte, Pd e M5s, la fortuna dei Benetton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.