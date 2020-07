Recovery Fund, Andrea Scanzi insulta Giorgia Meloni: "Hai la faccia come il..."

21 luglio 2020 a

Il Recovery Fund è piaciuto a metà a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia non ha potuto fare a meno di complimentarsi con Giuseppe Conte per il risultato raggiunto al vertice europeo e per aver combattuto strenuamente i paesi frugali. Ma, e c'è un ma, i soldi stanziati dall'Ue (circa 208 miliardi) non sono esenti da rischi enormi per il Paese. La Meloni li ha sintetizzati con un post su Twitter: "Abbiamo tifato Italia in ogni momento. Con la coscienza a posto, a negoziato concluso, voglio dire che Conte è uscito in piedi, ma poteva e doveva andare meglio. Risorse Recovery Fund arriveranno nel 2021 e 'super freno' rischia di essere commissariamento".

Un pensiero più che lecito quello della leader di FdI, ma su cui Andrea Scanzi ha ancora una volta qualcosa da ridire. La firma del Fatto Quotidiano, il cui pensiero politico pare evidente, replica: "'Poteva e doveva andare meglio'. La faccia come il bolsonaro, proprio. Davvero senza pudore questa opposizione. Che vergogna". Ma ce n'è anche per Matteo Salvini al quale Scanzi dedica un "L’ha presa bene Por’omo, ormai fa davvero tenerezza". Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

