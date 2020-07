Enrico Mentana contro Matteo Salvini: "Il Recovery Fund? Magari ci fossero sempre fregature come questa"

21 luglio 2020 a

Enrico Mentana dice ancora una volta la sua. Il direttore del Tg La7, durante la diretta, ha commentato il vertice sul Recovery Fund lanciandosi in un plauso a Giuseppe Conte. "Con tutto il rispetto di Matteo Salvini - ha esordito -, ma magari ce ne fossero altre di fregature così. L'Italia ha ottenuto 208 miliardi e non è poco". Ma il direttore non finisce qui ed elenca chi è uscito vincitore dalla trattativa infuocata che ha visto il premier italiano impegnato per giorni contro i paesi "frugali". "Da questo incontro a essere usciti vincitori sono anche Emmanuel Macron e Angela Merkel. Senza loro due non avremmo ottenuto tutto questo". Poi, con un malizioso sorriso sul volto, lancia l'ultima frecciatina: "Inutile negare il successo".

