Veronica Gentili, la bordata di Lorenzetto: "Dalla capacità di mediazione della quale...", una frase terrificante sul Fatto

Tra le firme del Fatto Quotidiano anche Veronica Gentili, la presentatrice che sta con due piedi in una scarpa: di giorno sul quotidiano di Marco Travaglio e di sera sulla tv di Silvio Berlusconi, Rete 4. Questa volta la Gentili è incappata in uno scivolone (se così sì può chiamare) proprio sul Fatto. Qui la giornalista dà i voti e tra questi ce n'è uno che cattura l'attenzione di Stefano Lorenzetto: "Ma la vera star della settimana è indubbiamente Angela Merkel - riporta su Italia Oggi quanto scritto dalla Gentili -, dalle capacità di mediazione della quale dipenderà l’intera partita sul Next Generation Eu". Ed ecco che Lorenzetto ricambia: "4–. A Gentili. In grammatica". Insomma, pare che la sintassi non sia il suo forte.

