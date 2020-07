Chef Rubio insulta Matteo Salvini: "Cogl***, devi stare zitto, cane. Non fai un ca***"

24 luglio 2020 a

a

a

Altro giro, altro delirio, altri vergognosi insulti firmati Chef Rubio, sempre più improponibile e sempre più fuori controllo. Gli insulti? Ovviamente rivolti a Matteo Salvini. Si parte da quelli più freschi, totalmente gratuiti come nello stile del presunto chef, il quale commenta la bomba d'acqua che si è abbattuta su Milano all'alba, su Twitter, così: "Coglion*** Salvini, me sa che te s'è allagata casa... pure su a Milano è colpa degli immigrati?". Un totale delirio, come sempre, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione della città è targata Pd, con Beppe Sala. Ma tant'è.



Dunque, soltanto quattro minuti prima del tweet delirante su Milano, un altro cinguettio da schifo. Salvini posta un video che mostra delle barche al porto di Lampedusa, dove era in visita, e commenta: "Porto di Lampedusa. Barche dei turisti? No, barche di scafisti e clandestini. Governo complice dei criminali". E Chef Rubio che fa? Risponde, ovviamente. E serve la sua ennesima porcheria: "Stai zitto cane! Sono barche che stanno lì da anni e quindi pure quando eri tu ministro non hai fatto un ca*** per toglierle. Vatte a fa una nuotata", conclude coprendosi di ridicolo per l'ennesima volta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.