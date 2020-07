Lucia Azzolina a In Onda? "Se fosse stato Salvini...": Dagospia smaschera la vergogna della sinistra

24 luglio 2020 a

Ieri sera, giovedì 23 luglio, Lucia Azzolina era ospite di David Parenzo e Luca Telese a In Onda. Per l'ennesima volta. Quasi un ospite fisso, il ministro M5s, che nell'occasione si è cimentata nel test del banco con le rotelle, la sua ultima trovata. E di questo "show" ve ne abbiamo già dato conto in un articolo che potete leggere qui. Ma ora, su quanto accaduto - o meglio, su quanto accade sera dopo sera - arriva una interessante considerazione di Dagospia, che fa notare come la Azzolina sia ormai una sorta di ospite fisso di In Onda. E Dago nota: "Fosse successo con Matteo Salvini, sarebbero esplose le polemiche". Ma ovviamente, se c'è di mezzo un grillino o un piddino, nessuno alza un dito.

