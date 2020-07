Lucia Azzolina a In Onda sfoggia le sue lauree: "E il curriculum di Matteo Salvini?”

09 luglio 2020 a

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite al programma In Onda, ha risposto agli attacchi della Lega che proprio oggi in Parlamento tramite alcuni suoi deputati hanno esposto uno striscione contro di lei. Il ministro ha anche polemizzato con il leader della Lega, Matteo Salvini. “Metterò lo striscione della Lega nel mio curriculum, insieme agli altri titoli di studio. Invece qual è il curriculum di Matteo Salvini. L'ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli insegnanti del sud o quando ha definito la scuola media parcheggio".

La Azzolina ha poi anche spiegato la nomina del governo di Domenico Arcuri a commissario per la scuola: "Abbiamo chiesto noi del ministero la nomina del commissario straordinario, per avere tempi celeri e costi inferiori, per avere i banchi e per i test sierologici. Scuola a luglio? Non possiamo mandare i bambini a scuola senza aria condizionata”. ha spiegato.

