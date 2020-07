Nicola Porro contro Lucia Azzolina e Domenico Arcuri: "Ci indebitiamo per questi banchi di mer**, pazzi drogati"

24 luglio 2020 a

a

a

Nicola Porro ancora una volta contro il governo. "Il problema sono Domenico Arcuri e Lucia Azzolina". Nel mirino del conduttore di Quarta Repubblica l'incapacità del già commissario per l'emergenza ora alle prese con la ripartenza scolastica e il ministro dell'Istruzione: "Noi ci indebitiamo per cosa? - esordisce in un video su Twitter -. Noi stiamo spendendo 3 miliardi per quei banchi di mer**. Siamo dei pazzi drogati". Per Porro a dover pagare i famigerati banchi con le rotelle, tanto bramati dalla grillina, saranno gli stessi che ora vanno a scuola, "sempre se avranno un lavoro".

"Voi siete contenti? Io no, ma ora Conte...". Nicola Porro, perché Benetton è una bomba sotto la poltrona del premier

E ancora: "Prima si fa l'emergenza, poi si chiudono le scuole, poi si dice che i bambini devono tornare a scuola con protocolli sanitari fatti col cu**. E questi studenti dovranno andare a scuola e chiedere alle aziende di produrre in un mese quella che è la produzione italiana di banchi per cinque anni e se tu non ce la fai, non puoi partecipare al bando". In sostanza un "bando scritto con i piedi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.