Coronavirus, Flavio Briatore a Stasera Italia: "Oggi zero morti in Lombardia e tutti zitti, stiamo terrorizzando la gente"

25 luglio 2020 a

a

a

Tra chi è stato aspramente critico nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, in ogni suo aspetto e sin dal principio, c'è Flavio Briatore. E mister Billionaire, ospite in collegamento a Stasera Italia su Rete 4, torna a confermare tutte le sue critiche. Senza nominarlo, il manager si produce in un'intemerata dalla quale Giuseppe Conte ne esce con le ossa metaforicamente rotte. La domanda è semplice: come andrà questa stagione, questa estate? E Briatore attacca: "Sarà un'estate molto difficile. Noi continuiamo ad avere sui giornali tutti i giorni il problema del coronavirus anche se oggi in Lombardia non è morto nessuno. E nessuno lo scrive. Se domani decede una persona diranno che i morti sono aumentati. Stiamo terrorizzando la gente", picchia duro, dimostrando di condividere in toto le toerie sostenute dal professor Alberto Zangrillo.

"Non ci sono trasporti aerei - riprende -, in Italia non ci puoi arrivare, gli stranieri non vengono, i russi li abbiamo mandati via: bastava fare un tampone. Capisco che è un altro mondo, dobbiamo essere prudenti ma non possiamo arrivare a questi eccessi. Questa politica del coronavirus che facciamo l'Italia è l'unico paese al mondo che la fa, noi spaventiamo tutti. Molto meglio controllarla la gente che lasciarla libera, per i ragazzi non facciamo niente, a loro non ci pensiamo. Devono uscire, non possono stare a casa alle 9 di sera: meglio controllarli. E se parliamo di turismo non possiamo terrorizzare tutti quanti: l'Italia è diventato il covo di questo problema", conclude Briatore.

"Il monopattino di Sala". Flavio Briatore, rabbia cieca contro il governo: l'esempio plastico del disastro-Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.