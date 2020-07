Massimo Cacciari fulmina David Parenzo: "In uno Stato sono più pericolosi gli incapaci dei ladri"

25 luglio 2020 a

a

a

Massimo Cacciari spiazza David Parenzo. A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Parenzo, per l'appunto, e Luca Telese, si parla dell'indagine sui camici che vede indagato Attilio Fontana. E proprio su questo Cacciari stupisce tutti: "Formigoni ha rubato e allora? Magari ha governato bene - ha esordito l'ex sindaco di Venezia colpendo dritto dritto al cuore di Parenzo -. In uno Stato sono più pericolosi i ladri o gli incapaci? Bisogna essere realisti a questo mondo", ha tuonato il filosofo.

"Solo uno choc ci salverà da tutto questo". Massimo Cacciari a Senaldi, un ribaltone: "Voto subito", M5s e Pd buoni a nulla

Immediato l'intervento di Parenzo che dice: "Entrambi sono pericolosi". Poi torna a prendere la parola Massimo Cacciari: "Giulio Cesare rubava, Napoleone rubava, ma dai. Per un sistema politico il più pericoloso è un idiota incompetente e siccome il 90 per cento oggi è incompetente, il pericolo è sommo. Il meno pericoloso è il ladro competente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.