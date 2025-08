Massimo Cacciari stronca la sinistra: "Nemmeno col cavallo di Caligola"

"In Veneto la sinistra non c’è mai stata, dal dopoguerra. Non è una novità. C’è stata la Dc, e poi qualche figura emergente fra i socialisti: ma a Venezia, che ha una storia anomala rispetto al resto della Regione. In Regione ci sono stati momenti in cui il centrosinistra ha vinto, ma in una sostanziale continuità con il centrodestra". Massimo Cacciari, filosofo veneto, ha spiegato che la sinistra nella sua Regione non ha pressoché chance per sfilare il potere al centrodestra.

Ma la sinistra prova comunque a giocarsi le sue carte: il suo candidato per il post Luca Zaia è Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso. "È uno che ha esperienza amministrativa, a Treviso è riuscito in un mezzo miracolo - ha sottolineato Massimo Cacciari nell'intervista rilasciata a Daniela Preziosi sul Domani -. Se gli altri scelgono un cavallo di Caligola può darsi che il centrosinistra questa volta si avvicini alla meta. Dipende da Venezia: se lì il centrosinistra fa il pieno, cosa che può essere dopo la sciagura Brugnaro, lì ci sono tanti voti".