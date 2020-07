Rocco Casalino, la soffiata: "Cosa fa quando Di Maio e Conte litigano dietro le quinte"

23 luglio 2020 a

Rocco Casalino sempre al fianco del premier Giuseppe Conte. Il portavoce di Palazzo Chigi non si perde nulla, neppure il vertice di Bruxelles nel quale il presidente del Consiglio è stato l'unico a sfilare in coppia, con Casalino per l'appunto. A raccontare "l'ombra di Conte" è il Corriere della Sera che definisce il capo ufficio stampa come la "sintesi perfetta tra il biblico siede alla destra del Padre o il televisivo alla sinistra del vostri teleschermi, Casalino inanella presenze sulla scena che alle malelingue danno l'opportunità di ricordare perfidamente il suo passato da concorrente di reality show". Non è una novità che Casalino venga raccontato come il "grande regista di tutte le operazioni che prova piacere nel mostrarsi anche solo per qualche secondo, come Hitchcock nei camei dei film che dirigeva".

Non solo, perché il quotidiano di Fontana racconta anche dei litigi tra Conte e Luigi Di Maio. Anche in questo caso Casalino non può che prendere le parti del primo: "Ora a litigare - dietro le quinte - sono Di Maio e Conte. E Casalino, che può ascriversi quantomeno una parte della popolarità mediatica del premier, comunque sa da che parte stare. Che è poi quella in cui appare in tv. Biblicamente alla destra del padre o comunque, spettatrici e spettatori, alla sinistra dei vostri teleschermi".

