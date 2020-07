Chef Rubio, altro squallore contro Matteo Salvini: "Non ti sei cac*** addosso?"

26 luglio 2020 a

"Domenica con amici e famiglia, colazione energetica", scrive Matteo Salvini al mattino, rilanciando su Twitter un'immagine che lo ritrae sorridente con spremuta d'arancia in mano ed omelette. E tanto basta a Chef Rubio per prodursi nel suo consueto, schifoso, orrore. Il presunto chef e insultatore seriale, infatti, risponde al leader della Lega con la seguente porcheria: "Se non te sei cac*** adesso dopo 'omelette e spremuta d'arancia', sei pronto per 'caffè, mozzarella, limone". Dunque, aggiunge il raccapricciante hashtag #PooBlessYou. Altro giro, altra porcheria servita da Chef Rubio. Un personaggio che si qualifica da solo.

