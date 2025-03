Sondaggio Pagnoncelli, Lega e M5s mettono il turbo? Ecco chi sprofonda, tutte le cifre

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: la forza politica di Giorgia Meloni è al 26,6%, con un calo di qualche decimale rispetto allo scorso mese. In crescita invece la Lega di Matteo Salvini, che con un +0,9% sale al 9% e sorpassa Forza Italia di Antonio Tajani, che si attesta invece all’8,4%, in lievissimo calo.

Nessuna buona notizia per l'opposizione, che continua a perdere consensi: si registra infatti una flessione significativa del Partito democratico, stimato al 21,5%, con una perdita di poco più di un punto nell’ultimo mese. A pesare sul risultato probabilmente sia le difficoltà di posizionamento su temi importanti, come quello delle armi, sia le divisioni interne. Il calo potrebbe essere dovuto alla profonda spaccatura tra la componente "atlantista" e quella "pacifista" presenti nel partito. Cresce, anche se in misura contenuta, +0,6%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, oggi stimato al 13,8%. I pentastellati, a differenza dei dem, si sono mostrati decisamente contrari, fin da subito, al piano di riarmo dell'Europa. Per quanto riguarda gli altri partiti, i cambiamenti sono lievi. Stesso discorso per l’astensione, che resta stabile a livelli elevatissimi.