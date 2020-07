Claudio Velardi insultato a L'aria che tira mentre parla: "Testa di c***", gelo a La7. Chi è stato?

28 luglio 2020 a

a

a

E calò il gelo a L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7. Già, perché ospite in collegamento c'era claudio Velardi, che stava parlando della possibilità di ricorrere al Mes, che ovviamente sosteneva. Tra gli altri ospiti, il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, il deputato della Lega Massimo Bitonci e l'imprenditore Gian Luca Brambilla. Peccato che all'improvviso, mentre Velardi parlava dei tagli alla sanità pubblica, si è alzata una voce maschile che ha scandito in modo chiarissimo l'insulto, "testa di c***". Evidente l'imbarazzo del conduttore, Francesco Magnani. Mistero sul colpevole, che si può provare ad individuare dalla voce.

"Testa di c***": clicca qui per vedere il video

