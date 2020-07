Alessandra Ghisleri frena Giuseppe Conte: "Non gli consiglierei di candidarsi alla guida del M5s o di un altro partito"

24 luglio 2020 a

Giuseppe Conte scala le vette dei sondaggi, ma per Alessandra Ghisleri non deve montarsi la testa. "Gli italiani hanno fiducia in Conte perché lo vedono vicino ma svincolato dai partiti della maggioranza". Per questo, spiega la sondaggista di Euromedia Research a L'Aria Che Tira su La7, "non consiglierei a Conte né di iscriversi al Movimento 5 Stelle, né di candidarsi alla guida di un altro partito. Rispetto al governo precedente, dove era dietro Di Maio e Salvini, adesso è il Presidente del Consiglio e si esprime in questi termini". D'altronde il premier è già stato abbastanza trasformista di suo, passando da un'alleanza a un'altra, il suo esatto opposto.

In quest'ottica, secondo la direttrice di Euromedia Research interpellata dal conduttore Francesco Magnani, Conte non deve ascoltare gli inviti di Luigi Di Maio e di Alessandro Di Battista. In questo momento, pur di risollevare un Movimento allo sbando i grillini farebbero di tutto. E Conte, che in sole 96 ore - le stesse del vertice europeo sul Recovery Fund - ha guadagnato più di 2 punti percentuali, fa parecchia gola.

