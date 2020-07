Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "Sostiene di non poter fare decreti? Grossolana menzogna liberticida"

28 luglio 2020 a

"Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?". Polemizza con il governo, tramite Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo l'intervento del premier al Senato sulla proroga dell'emergenza fino a ottobre.

''Sono francamente scioccata dalla relazione e dalla replica di Conte. Che cosa diciamo al resto del mondo? Che cosa diciamo agli investitori che pensavano magari di voler tornare a investire in Italia? Diciamo che siamo il focolaio dell'Europa. In tutta l'Eruopa non c'è nessun altro Paese che ha prorogato l'emergenza. La proroga serve al governo per occuparsi della salute dei ministri e del presidente del Consiglio non della salute dei cittadini...", ha poi aggiunto la leader di Fratelli d'Italia, ospite del Tg4.

