Annalisa Chirico difende Attilio Fontana: "Indegna gogna mediatica. E allora il fidanzato di Casalino?"

"La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato di Rocco Casalino? La gogna mediatica verso il presidente della Lombardia Fontana è indegna di un paese civile". Annalisa Chirico, ospite della trasmissione In Onda su La7, parla della cultura del sospetto.

Un atteggiamento che fa sempre male, chiarisce la Chirico, ricordando il conflitto d'interessi del premier Conte sul suo concorso universitario e anche la vicenda che ha coinvolto il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, il cui fidanzato è rimasto vittima del trading on line, cercando di giocare in Borsa, La Chirico ha così ricordato la vicenda di Attilio Fontana, indagato, e ha detto di voler aspettare i fatti, precisando inoltre che ci sono anche altri governatori come quello del Lazio, Nicola Zingaretti che sono coinvolti in situazioni simili.

