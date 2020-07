Massimo Cacciari contro Lucia Azzolina: "Possibile che i ragazzi non possano tornare a scuola in condizioni di semi-normalità?"

29 luglio 2020 a

Massimo Cacciari boccia senza appello il governo sull'emergenza Covid,in particolare scrive il filosofo "la storia dei 2 milioni e 5000 mila banchi quadrati monoposto e 500 mila con sedia girevole. A prescindere dalla decrepitezza di questa idea di banco in sé, vorremmo cortesemente chiedere chi sarà in grado di soddisfare la strategica richiesta. La produzione italiana di banchi di tal fatta risulterebbe - dati Confindustria - di 500 mila all' anno, cioè di poco più di 40 mila al mese. Chi risponderà alla gara? L' universo mondo? Russia, Cina e Usa uniti nella lotta?", evidenzia così l'incongruenza della gara voluta dal ministro Azzolina.

"Se non c'è uno straccio di timoniere è la fine". Cacciari sbotta davanti a Parenzo e Telese: Conte? "Non mi piace, ma abbiamo solo questo"

"E se qualcuno dirà "ci penso io", chi sarà mai costui? Quale improvvisatore o truffatore di turno? Possibile mai che i nostri ragazzi non possano tornare a scuola in condizioni di semi-normalità e occorra ricorrere a gare di questo tipo per la fornitura - tecnicamente impossibile - di questo materiale?", si chiede e conclude l'ex sindaco di Venezia, adombrando possibile scenari giudiziari di corruzione e tangenti.ortuno intervento.

