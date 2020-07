In Onda, Massimo Cacciari sbotta: "A me non piace, ma Conte è l'unica alternativa, se qua non c'è uno straccio di timoniere è la fine"

26 luglio 2020 a

a

a

Massimo Cacciari non le manda di certo a dire. L'ex sindaco di Venezia, in collegamento con In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, ammette: "Gli italiani dovranno pur fidarsi di qualcuno poverini. Nemmeno a me piace Giuseppe Conte, ma non c'è alternativa", dice un po' spazientito. E ancora, prosegue il suo pensiero nel salotto politico: "L'ho detto ovunque, il presidente del Consiglio ha gestito malissimo l'emergenza, ma non c'è alternativa, quindi teniamocelo".

"L'Ue non farà sconti". Anche Cacciari lo ammette: occhio all'autunno, per il governo un doppio rischio

Per Cacciari in una nave in tempesta se non "c'è nemmeno uno straccio di timoniere non si va da nessuna parte". Paragone chiarissimo quello del filosofo che spiazza non poco lo studio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.