Open Arms, Alessandro Meluzzi attacca: "Caso-Palamara e Giuseppe Conte osceni. Giuseppe Conte, cosa ridi?"

Il giorno successivo al rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Open Arms, ecco il durissimo intervento di Alessandro Meluzzi su YouTube. Il professore picchia durissimo: "Oggi scopriamo che, dopo aver sentito l’intercettazione dell’osceno caso Palamara, in cui i giudici che avrebbero dovuto inquisire Salvini ridacchiavano tra di loro dicendo lasciatelo a me che lo sfascio, anziché chiedere scusa ad un Ministro degli Interni di un governo legittimamente eletto e parlamentare della Repubblica, scopriamo che il Senato vota per consegnarlo a questa stessa magistratura che definire corrotta è forse dire poco".

Poi le bordate contro Giuseppe Conte: "Scopriamo anche che questo avvocato civilista, un foggiano dello studio Alpa, ridacchia con la sua pochette, non so se ispirato dal suo portavoce con l’amico cubano che fa forse trading, mentre la leader di Fratelli d’Italia grida, con una dignità istituzionale assoluta, il dramma di questo Paese e di questa Repubblica". Il riferimento è alla risata in aula di Conte indirizzata alla Meloni, che due giorni fa, nel corso del dibattito, lo attaccava per la proroga dello Stato di emergenza.

L'esercito di 200 avvocati, Salvini è in guerra: Open Arms, la rivelazione del leghista

Secondo Meluzzi, "è triste quello che sta accadendo. E’ qualche cosa che sta scavando un fossato talmente profondo tra le istituzione repubblicane e i cittadini, fra la sua storia e la sua dignità, e che spalancando le porte ad un’invasione sconsiderata che, mescolata alle questioni vere o false, complottiste o non complottiste sul virus, rischia di consegnare questo Paese non soltanto alla caduta del 20% di Pil quest’anno, ma probabilmente ad una degradazione antropologica profonda ed irreparabile". E ancora: "Quello che si è visto nell’Aula del Senato ieri, è osceno. E quello che vedremo nei giorni a venire io credo che sarà altrettanto terribile.

