Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Un secondo lockdown non si può escludere"

Una discreta spruzzata di terrore, da parte del virologo Fabrizio Pregliasco, che interpellato da affaritaliani.it non esclude la possibilità di un nuovo lockdown per coronavirus: "Sono ottimista ma prudente, il rischio incombe", spiega. Secondo l'esperto dell'università degli studi di Milano "una seconda ondata deve essere il modello a cui prepararsi per affrontare quello che potrà succedere se la capacità di individuare i focolai verrà meno e se i comportamenti degli italiani non saranno sufficientemente corretti. I focolai erano attesi, tipici di un andamento ora endemico della malattia". Parole, quelle di Pregaliasco, nel giorno in cui Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che "siamo ancora nella pandemia. Si parla di fase 2, di post Covid, ma in realtà siamo fermi alla 1. Qualcuno non ha capito che abbiamo ottenuto l'appiattimento della curva ma non l'abbiamo ad azzerata. Se allentiamo la guardia, appunto smettendo di usare la mascherina quando serve, rischiamo di tornare indietro".

