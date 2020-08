Alessandro Sallusti attacca Danilo Toninelli: "Tontolone sei il mio idolo, ma torna a fare l'assicuratore"

02 agosto 2020 a

a

a

Domani, lunedì 3 agosto, apre il nuovo Ponte di Genova. E le chiavi per l'inaugurazione saranno consegnate ai Benetton: cortocircuito totale per i grillini, altra sconfitta per il M5s. Una vicenda che viene trattata da Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale di domenica 2 agosto, nel quale dedica una chiusa velenosissima contro Danilo Toninelli. "Ma tornando all'inizio di questa nota (ovvero alla vicenda del Ponte di Genova, ndr) il mio pensiero solidale non può che andare al nostro idolo Danilo Toninelli, detto tontolone, che dopo aver perso la poltrona di ministro per il ponte di Genova (e non solo) ora deve pure ingoiare la riconsegna ai Benetton del medesimo manufatto - premette il direttore -. È l'unico che non aveva capito che il suo partito e il suo governo sono dei cialtroni. E questo gli fa onore (a patto che torni a fare l'assicuratore a Cremona, è la sua giusta dimensione)", conclude un ferocissimo Sallusti.

"I porti chiusi?". A Salvini basta un video per inchiodare i 5 Stelle. Assurdo: guardate cosa diceva Toninelli la scorsa estate

"Il più grosso markettaro di sempre, sapete come vive?": lo schifo di Toninelli contro Salvini, fuori controllo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.