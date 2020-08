Sandro Veronesi insulta Giorgia Meloni: "Vigliacca e traditrice, te e tua sorella". Lei: "Commento all'altezza dei tuoi libri"

02 agosto 2020 a

a

a

Una porcheria contro Giorgia Meloni, firmata Sandro Veronesi, il celebre scrittore e fresco vincitore del premio Strega 2020 con il libro Il Colibrì, volume lettissimo sulle spiagge più radical e più chic di tutta Italia. La leader di Fratelli d'Italia insultata per aver difeso Matteo Salvini per la vicenda del rinvio a giudizio nell'ambito del caso Open Arms. Gli insulti di Veronesi viaggiano su Twitter, dove in risposta a un post della Meloni, lo scrittore scrive: "Vigliacca e traditrice te e tua sorella". Pura violenza verbale, che la Meloni ha stigmatizzato su Facebook, dove ha pubblicato lo screenshot dell'insulto e ha commentato: "Ed ecco a voi la famosa intellighenzia di sinistra, sempre molto attenta al rispetto delle donne, del libero pensiero e del prossimo. P.S. Caro Veronesi, un commento all'altezza dei tuoi libri". Colpito e affondato.

"Ora lo ius soli". Il Pd tifa invasione, la Meloni risponde: "Italia campo profughi? Faremo le barricate per gli italiani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.