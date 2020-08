Olivia Paladino, le foto rubate in spiaggia con Giuseppe Conte: il premier pizzicato così in acqua

04 agosto 2020 a

Emergono i primi scatti di Giuseppe Conte in spiaggia con Olivia Paladino: il servizio uscirà su Diva e Donna, disponibile in edicola a partire da mercoledì 5 agosto. Si vocifera che le foto rubate del premier che si gode un po’ di relax con la sua compagna siano state pagate a peso d’oro, dopo essere state oggetto di una forte concorrenza. Per il momento sono solo due gli scatti anticipati dal settimanale: nel primo Conte siede sulla spiaggia al fianco della Paladino, che mostra un’abbronzatura molto più decisa di quella del premier, che nelle scorse settimane è stato impegnato politicamente su più fronti. Nella seconda foto Conte è invece in mare da solo: via la maglietta, il premier sembra piuttosto infreddolito con le gambe in acqua che arrivano alla fine del lungo costume azzurro. Negli ultimi tempi la coppia Conte-Paladino è piuttosto ricercata dai paparazzi, anche perché a lungo si è nascosta sia in pubblico quanto in privato.

