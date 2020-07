Olivia Paladino, vestito trasparente ed effetto-perizoma: lato B da maggioranza assoluta, foto spintissima

25 luglio 2020 a

Mentre Giuseppe Conte era inchiodato a un tavolo di Bruxelles nel tentativo di chiudere l'accordo (poi chiuso) sul Recovery Fund, Olivia Paladino, fidanzata del premier, cercava riposo in vacanza insieme a una coppia di amici a Sabaudia, sul litorale laziale nel promontorio del Circeo. Un bagno, una nuotata tra le onde, scrive il settimanale Oggi che ha paparazzato la first lady italiana, un aperitivo con gli amici al tramonto, ma niente: gli occhi erano sempre incollati al cellulare. La Paladino infatti è anche manager dell’hotel di lusso di suo padre Cesare, nel centro di Roma, poco lontano da Palazzo Chigi, uno degli hotel della Capitale che tra lockdown e frontiere chiuse hanno sofferto per il calo di turisti e visitatori a Roma.

