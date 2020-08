Giuseppe Conte e Olivia Paladino al mare, la caccia dei paparazzi: foto vendute a peso d'oro, il nuovo business sul premier

03 agosto 2020 a

Ultimamente l’interesse dei paparazzi è molto alto nei confronti di Giuseppe Conte e della sua compagna Olivia Paladino. Da quando la 39enne è comparsa con maggiore frequenza in pubblico insieme al presidente del Consiglio, le riviste specializzate in gossip hanno fatto la corsa agli armamenti. Che nel loro caso significa sguinzagliare i fotografi esperti in un certo tipo di missioni. Secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela per Dagospia, Conte e la Paladino sarebbero stati immortalati in spiaggia, tra l’altro non senza difficoltà considerando la vivacità della scorta. Gli scatti sarebbero stati molto ambiti: il premier al mare con la sua compagna fa gola a tanti, per non dire a tutti. Proposte inizialmente a Chi, le foto sarebbero però finite a Diva e Donna, in edicola mercoledì, che avrebbe messo sul piatto l’offerta migliore di tutte dal punto di vista economico.

