Sergio Zavoli, Bruno Vespa: "Morto il più grande di sempre. Non ho lavorato con lui per le gelosie del tg"

05 agosto 2020

Addio a un maestro della televisione, a una colonna, a un uomo che ha fatto la storia del giornalismo e del piccolo schermo. Addio a Sergio Zavoli, che ci lascia a 96 anni. Un uomo che innovò, stravolse il linguaggio della televisione. E tra i messaggi di cordoglio, si nota quello, sentito e appassionato, di Bruno Vespa. Il quale nel suo commiato rivela anche un particolare relativo al fatto che lui, con Zavoli, di fatto non aveva potuto lavorare. Su Twitter, il conduttore di Porta a Porta scrive: "Addio a Sergio Zavoli, il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Narratore eccelso con voce leggendaria. Non ho potuto lavorare con lui per le gelosie del Tg, ma guardando i suoi servizi ho imparato molto.Onorato di aver preso da lui il timone del premio Guidarello", conclude Bruno Vespa.

